González insta á Xunta a que complete o arranxo na AC-196

Outes. O alcalde de Outes, Manuel González, insta á Xunta a que complete o arranxo da estrada AC-196 que comunica con Pontenafonso. “Nos días pasados procedeuse a facer un arranxo que xa fora demandado en varias ocasións tanto polo Concello como pola veciñanza. Por mor das obras que se están facendo na ponte, soportou un tráfico moito maior e iso fixo que o firme se deteriorara moito”, explicou.

O rexedor indicou que a Xunta “fixo unha actuación urxente pero non é completa”. Aínda que entende que as obras foron executadas cun contrato menor que non supera os 40.000 €, os cales foron insuficientes, González solicita que “se fagan os cachos que quedan o antes posible porque o deterioro desas zonas vai a máis e o estado non é bo”. m. c.