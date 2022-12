Gran Parada amenizará en Carnota a Festa de Fin de Ano

Carnota. Este fin de ano a Praza de San Gregorio de Carnota engalanarase para celebrar a Festa de Fin de Ano. Durante os días 30 e 31 terá lugar un mercado onde veciñanza e visitantes poderán mercar os agasallos de Reis. Neste mercado haberá postos de artesanía, restauración, mercado, etcétera.

O horario do mercado será de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 20.30 o venres 30, e de 11.00 a 14.30 horas o sábado 31.

O venres ás 13.30 actuarán as Pandeireteiras da Escola de Música; ás 17.30 será a recepción do carteiro real; e ás 19.00 actuará o Coro de Chan de Lamas. O sábado actuarán as pandeireteiras tamén ás 13.30 horas e, a partir da unha da madrugada, será a Festa de Fin de Ano, amenizada pola orquestra Gran Parada e a discoteca móbil CDC.

Ao finalizar a festa os asistentes poderán tomar o tradicional chocolate con churros na mesma praza.

O Concello de Carnota porá a disposición dos asistentes un servizo de transporte público, con saída ás 01.30 horas dende Muros e O Ézaro e ás 02.30 dende Lariño, que realizará paradas nas distintas parroquias. Asimesmo, tamén haberá servizo de transporte dende Carnota en dirección a Muros e O Ézaro unha vez finalizada a festa. s. s.