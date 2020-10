Habilitan un espazo con televisor para a mocidade no centro social boirense

Boiro. O Concello de Boiro está a traballar estes días na mellora dos equipamentos e infraestruturas municipais para o servizo da cidadanía e, entre as actuacións realizadas, figura o acondicionamento dun espazo para a mocidade no centro social da vila, unha demanda dos usuarios e do persoal municipal encargado das áreas de Educación e Xuventude.

Nas últimas semanas acondicionouse, na segunda planta, un espazo aberto e participativo dotado cun televisor para a visualización de vídeos ou películas. O espazo creouse contando coa opinión dos usuarios, xa que para o deseño do mesmo tivéron en conta as petición realizadas polos propios estudantes que visitaron o centro social e participaron nun taller no que tiveron oportunidade de expoñer as súas ideas e propostas ao respecto.

A citada instalación sociocultural e as áreas de Educación e Xuventude apostan por fomentar a oferta formativa e de ocio para a mocidade. No mes de setembro levouse a cabo un Festival Urbano de Arte que tivo moita aceptación entre o público ao que estaba dirixido. Para os vindeiros meses hai previstas máis iniciativas e propostas para esta franxa de idade. s. s.