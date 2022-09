Herido de consideración un motorista tras un choque en Porto do Son

porto do son. Un choque entre una moto y un coche registrado en la tarde del jueves en Porto do Son obligó a trasladar al motorista al Hospital do Barbanza al resultar herido de consideración. Según indicaron desde el operativo de emergencia, el siniestro tuvo lugar pasadas las 18.30 horas en el punto kilométrico 78 de la AC-550, cerca de la playa de As Gaviotas, en la parroquia de Miñortos. Al parecer, el coche, un Seat Ibiza, se incorporaba a la carretera desde un cruce y la moto, de gran cilindrada, circulaba por la AC-550 dirección Noia cuando se produjo el choque. Hasta el lugar del accidente se desplazaron, además del personal sanitario, la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Ribeira, miembros del GES de Noia y de Protección Civil de Porto do Son, y una ambulancia del 061 en la que fue evacuado el motorista herido. m. c.