Homenaxe do BNG na parroquia de Nebra ós mártires da ponte de Cans

Porto do Son. Como cada 12 de outubro, os nacionalistas lembraron na parroquia sonense de Nebra a mobilización onde cinco persoas foron asasinadas e 32 resultaron feridas cando a Garda Civil quixo dispersar unha manifestación de labregos e labregas contra a suba de impostos extraordinaria no ano 1916.

Nesta ocasión, participaron a deputada Rosana Pérez e o portavoz municipal, Balbino González, ademais de Santiago Suárez, “un dos impulsores deste recoñecemento histórico que fai o BNG desde hai 20 anos ao pé do monolito erguido por subscrición popular para rememorar estes feitos”, indican os organizadores da lembranza.

Durante a súa intervención, Pérez explicou que o BNG organiza este acto cada ano “para facer memoria do que fomos e do que somos na actualidade”, porque aquela mobilización onde foron asasinadas “foi un acto de valentía e de rebeldía ao erguerse contra as inxustizas e a imposición da forza e, na actualidade, sérvennos de referenciapara contribuír a avanzar na sociedade”. Na mesma liña, González salientou que o partido “quere demostrar que o pobo galego é loitador e reivindicativo; non é un pobo submiso”, concluíu. m. t.