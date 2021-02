Identificado el autor de un vertido de escombros en la zona sonense de A Aguieira

El pasado martes, justo el día en el que la concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son realizaba una recogida gratuita de enseres, los operarios municipales tuvieron que proceder nuevamente a la retirada de residuos que habían sido depositados al lado de varios contenedores del municipio. Concretamente, junto a la capilla de O Loreto y en el lugar de A Aguieira.

Una conducta incívica que, en esta ocasión, ha tenido consecuencias para el infractor. Agentes de la Policía Local de Porto do Son lograron identificar al autor, abriendo un expediente sancionador por no cumplir la normativa.

Las multas, que son de carácter leve al ser la primera vez que se comete la infracción, ascienden a 750 euros.

“Vamos a perseguir a todo aquel que faga este tipo de actos; non imos permitir que o incivismo dalgúns acabe co noso traballo de coidado do medio ambiente”, aseguró el concejal sonense encargado de este área, Manel Deán, al tiempo que recordaba que el Concello pone a disposición de vecinos y vecinas múltiples servicios gratuitos, como los puntos limpios fijo y móvil o recogidas de enseres que se hacen periódicamente.

En esta línea, el edil solicitó a la ciudadanía que ante cualquier duda que pueda sugir contacten con el departamento a través de las redes sociales o llamando al número de teléfono 981 867 412.

Por otro lado, esta misma semana, en el Concello de Outes también se registraba otro vertido incontrolado. Lo descubrió la brigada municipal en la parroquia de O Freixo mientras realizaba trabajos de adecuación en los tramos que integran el Camino de Santiago a su paso por la localidad outiense.

“Segue habendo problema con isto. Sobre todo en cunetas e incluso nos propios contedores, pois en vez de meter o lixo dentro, hai quen o deixa fóra. É algo que como Concello nos costa traballo porque está moi diseminado”, explicó el alcalde, Manuel González López, quien indicó que están tratando de mejorar el servicio de recogida “para evitar estas cuestións, pero de vez en cando aínda xorden estes problemas”.

Destacar que en Outes también hay punto limpio. Abre los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00. Además, también programan cada quince días recogidas de voluminosos, que las personas interesadas pueden solicitar llamando al 981 850 003.

Dicha problemática, generalizada en la comarca de Muros-Noia, ha llevado a los concellos a ampliar servicios y, en muchos casos, a intensificar la vigilancia. Piden la colaboración ciudadana.