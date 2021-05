Impulsan a recuperación de clixés orixinais de Ramón de Valle-Inclán en A Pobra

A Pobra. Con motivo do Día Internacional dos Museos, que se celebrou onte, o Concello de A Pobra deu a coñecer o proxecto no que se atopa inmerso o Museo de Valle-Inclán, o cal consiste na recuperación e impresión de clixés orixinais cos cales o autor ao que está dedicado editaba os seus títulos. Trátase, polo tanto, de deseños que se configuraron sobre pranchas metálicas para, posteriormente, plasmalos no papel.

A sala Iconografía Contemporánea acolleu onte o acto de presentación, ao cal asistiron a concelleira da Cultura, Patricia Lojo; o director da sala museística, Antonio González; e o investigador Xaquín del Valle-Inclán Alsina.

Durante a súa intervención, a edil destacou “a relevancia destas pezas que contan con aproximadamente un século de historia e para as cales se precisa maquinaria desa época co fin de lograr a súa reprodución en soporte papel”. Tradúcense, así mesmo, “nuns recursos de interese para conformar futuras exposicións e constitúen novo material para as persoas que se dedican á investigación, ademais de enriquecer o labor divulgativo que se fai dende a institución museística”, asegurou.

Máis polo miúdo, Antonio González explicou que se trata, fundamentalmente, “de motivos ornamentais a través da técnica do fotogravado para trasladar unha serie de imaxes a revistas ilustradas da época e a primeiras edicións deste autor pertencente á xeración do 98”.

Tamén houbo palabras de agradecemento para Xaquín del Valle-Inclán Alsina, neto do escritor vilanovés, por ceder estas pezas da súa colección particular. Pola súa parte, o investigador focalizou a súa intervención nalgunhas das reproducións expostas no transcurso da presentación: unha das primeiras caricaturas coñecidas de Valle-Inclán publicadas na prensa un século atrás e un retrato de don Ramón del Valle Bermúdez, pai do intelectual de renome.

A citada sala pobrense atesora multitude de obxectos persoais que foron cedidos por Xaquín del Valle-Inclán, quen recoñeceu en anteriores ocasións que “ningunha obra dun creador sobreviviría sen pequenos museos coma este”. m.t.