Inauguran un belén animado na igrexa de Santa María

Noia. O Concello de Noia xa goza das festal do Nadal e, se fai uns días acendía as luces do Nadal, este luns abriu ao público o Belén animado que está ubicado na igrexa de Santa María a Nova. As persoas interesadas poderán visitar o nacemento de luns a sábado en horario de 10.30 a 13.30 horas e de 16.00 a 20.00 horas e os domingos só en horario de mañá, entre as 11.00 e as 14.00 horas.

O alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, e a concelleira de Comercio, Laura Salgado, visitaron a inauguración do Belén na igrexa de Santa María a Nova e animaron “a todos os veciños e veciñas a visitar este peculiar, interesante e tradicional nacemento que xa forma parte do Nadal da nosa vila”. m. c.