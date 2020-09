Inicia o BNG de Noia unha recollida de firmas a prol da seguridade

Noia. Integrantes da asamblea local do BNG de Noia percorreron o pasado domingo as rúas da parroquia de Boa co obxectivo de recadar firmas entre a veciñanza para instar á Xunta e ao Concello “para chegar a un acordo e mellorar a seguridade viaria neste lugar”, indican.

Os nacionalistas cren que é urxente dar solución “a unha reclamación veciñal que xa ten un longo percorrido” e lembran que non é o único punto desta estrada no que o partido reclama unha solución. De feito, a folla das sinaturas que están a recadar tamén contempla unha solución para o paso da AC-550 polos lugares de Orro, Vilanova e Eiroa, “onde tamén existe un longo tramo sen posibilidade de cruzar a estrada de xeito seguro”, explican dende a formación frentista.

O portavoz noiés, Ricardo Suárez, recordou ao respecto que “xa son moitas as iniciativas presentadas polo BNG de Noia neste eido, como acordos plenarios aprobados por unanimidade parafacer beirarrúas entre o Campo das Rodas e Sobreviñas, para a colocación dunha rotonda no cruce de A Barquiña, para o avance cara a peonalización da zona da rúa Corredoira e para a mellora da rede de marquesiñas do municipio”, entre outras.

Os nacionalistas consideran a seguridade viaria un dos puntos clave na súa acción política a nivel local e, “ante a falta de atención aos acordos municipais por parte do goberno noiés”, sinalan que “non dubidarán en facer forza coa veciñanza para que estes se cumpran”. m. c.