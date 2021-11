Iniciativas que dinamizarán

Muros. Dinamizar la actividad comercial del mercado municipal de abastos y darle vida al edificio, el cual ofrece numerosas posibilidades comerciales y que está ubicado en una zona estratégica en el casco antiguo de la villa, es una de las prioridades del equipo de gobierno que lidera Inés Monteagudo Romero.

Por ello, este curso pusieron en marcha, en el marco de las actividades que oferta la administración municipal, unos talleres de cocina. Una iniciativa que, según indicó la alcaldesa, “tiveron moito éxito de público”. Asisten cincuenta personas -ya no quedan plazas libres-, divididas en cuatro grupos y las clases las imparte personal del restaurante A Muradana.

“Os cursos fixéronse coa idea de que a xente se habitúe a ir alí e valorizar e promocionar o produto local; hai carnicería, froitaría e peixería”, señaló la regidora de Muros, quien avanzó que desde el Concello se encuentran trabajando para facilitar el asentamiento de nuevos puestos en la plaza de abastos.

“Temos que continuar traballando nesta liña. A idea é modificar as ordenanzas porque están moi obsoletas, e tratar de que a implantación da actividade non sexa tan compricada, buscando axilizar, na medida do posible, o acceso a un posto”, afirmó al respecto Inés Monteagudo.

También pretenden impulsar la plaza facilitando otro tipo de actividades, como por ejemplo degustaciones, “pois hoxe en día os mercados van máis alá”, reconoció. m. t.