Inminente derribo de las viejas casetas de usuarios del puerto rianxeiro

La Consellería de Mar acaba de adjudicar a la UTE formada por las empresas Jstop Obras y Servicios S.L. y Herretan S.L. los trabajos para el derribo de los viejos departamentos de usuarios del puerto de Rianxo (dispuestos en tres filas, en la parte posterior de la capilla de San Bartolomé) y la construcción de unos nuevos, pero en dos hileras.

Las actuales instalaciones son de bloques, se edificaron hace más de treinta años y presentan muy mal estado; algunas están cayendo y otras están ruinosas, por lo que tuvieron que ser apuntaladas.

La actuación proyectada por Portos no sólo permitirá dotar a casi medio centenar de marineros y mariscadores de unas instalaciones dignas para trabajar, sino que, además, contribuirá a incrementar el espacio destinado al estacionamiento de vehículos, algo muy necesario si se tiene en cuenta que en esa zona se encuentra también la lonja.

La consellería anunció que las obras (que tienen un presupuesto de 1.972.300 euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses) se iniciarán en los próximos días. El proyecto plantea la demolición de los tres bloques de 22 departamentos existentes y la construcción de dos nuevos con 24 cada uno, en una planta.

Los suelos se realizarán en base a una solera de hormigón pulido y finalizada por un tratamiento antiresbaladizo de polietileno y esferas de vidrio. Debido a las características del terreno, se prevé una cimentación a base de encepados y pilotes de hormigón.

La estructura será de acero, mediante un sistema de pórticos atados entre sí y arriostrados. Los edificios contarán también con instalación de agua, electricidad, saneamiento, aseos y preinstalación para las redes de telecomunicaciones.

Según informó dicho departamento autonómico, la disposición de las futuras instalaciones portuarias tendrá en cuenta el resto de las edificaciones existentes y pretende no generar barreras arquitectónicas, permitiendo además la visión de la ría y dando continuidad visual al entorno que las rodea.

En concreto, todos los almacenes dispondrán de una superficie útil de 21,80 metros cuadrados, contarán con aseo y un armario de instalaciones y estarán distribuidos de forma simétrica entre las fachadas norte y sur.

“Esta importante e agardada actuación renovará a estética do edificio vello e o seu uso principal será o de almacén para os pescadores do municipio rianxeiro”, indican desde la Consellería do Mar respecto a esta actuación.

Cabe recordar que en el extremo opuesto del puerto existen otras cuatro edificaciones (construidas hace más de una década) con 30 departamentos de 31 m2 en planta baja y 20 m2 en entreplanta y otros 40 departamentos de 41 m2 en planta baja y 20 m2 en entreplanta, destinados al almacenamiento de utensilios. Su coste fue de 2.458.326 €.