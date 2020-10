Instalarán 2 centros de compostaxe comunitario no centro ribeirense

RIBEIRA. O Concello de Ribeira vén de dar luz verde a un proxecto en virtude do cal se van implantar dous centros de tratamento comunitario para o tratamento in situ de biorresiduos no casco urbano, así como 85 composteiros domésticos para o tratamento de biorresiduos en vivendas. As dúas áreas de compostaxe estarán en sendas parcelas nas inmediacións do barrio de Abesadas e da avenida das Airós. O propósito é que reciban a fracción de residuos orgánicos dos domicilios nun radio de 500 metros. O proxecto inclúe a compostaxe doméstica en 85 vivendas, tanto do núcleo urbano como do resto de parroquias, que dispoñan de terreo para a instalación dun composteiro e reutilización do compost producido. Así, distribuirase entre os veciños participantes os materiais necesarios e impartiráselle a formación adecuada para tal fin. s. s.