Instan a Ruiz a afrontar los problemas del tráfico urbano

Ribeira. El BNG de Ribeira pidió al alcalde, Manuel Ruiz, que convoque la Mesa de Peatonalización, en la que están representados varios colectivos sectoriales y sociales, para abordar los problemas del tráfico y de la falta de aparcamientos en la ciudad.

La última reunión se celebró en abril, y los nacionalistas aseguran que desde entonces “non se fixo nada do que se falou nela”. La formación denuncia el “caos circulatorio que o goberno local provocou por realizar obras sen unha axeitada planificación e por carecer dunha estratexia a longo prazo que permita avanzar na ordenación das rúas peonís e mellorar os aparcadoiros disuasorios que hai no centro”.

Critican además que Ribeira carezca de un plan de transporte público y “que o goberno evite avanzar na remunicipalización do aparcadoiro do Centenario para garantir que haxa estacionamentos suficientes a un prezo razoable e que non se avance na peonalización de novas rúas”. Además, el Bloque considera prioritario cumplir el acuerdo con los comerciantes de la calle Rosalía de Castro para realizar la reforma del vial en una sola fase, y ordenar los accesos y zonas de carga y descarga en las calles peatonales. s. souto