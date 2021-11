Instan á Xunta a dotar dunha residencia á vila boirense

Boiro. A deputada socialista Noa Díaz lamentou este xoves a negativa do PP a apoiar a proposición non de lei do PSdeG no Parlamento de Galicia instando á Xunta a construír unha residencia pública para a terceira idade en Boiro, unha demanda plantexada por unha plataforma que recolleu case 3.000 sinaturas.

Díaz lembrou que o Concello ofreceuse a poñer a disposición da Consellería de Política Social un terreo urbano do plan parcial de Barraña e a redactar o proxecto.

“Boiro é o segundo concello máis poboado da comarca do Barbanza, con preto de 19.000 habitantes, dos cales un 22 % é maior de 64 anos”, dixo a deputada, quen acusou á Xunta de “dar as costas a unha demanda histórica”. s. s.