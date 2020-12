Investigan a tala de árbores, algunhas delas centenarias, no adro da igrexa de Taragoña

Rianxo. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) investiga a tala de varias árbores de gran tamaño e antigüidade (algunhas eran centenarias) que se ubicaban no adro da igrexa parroquial de Taragoña, en Rianxo. Entre elas había varias oliveiras e un plátano (este último exemplar, de preto de cen anos, alzábase na entrada do templo, fóra do adro).

O presidente de dita entidade, Carlos Henrique Fernández Coto, calificou os feitos de “ arboricidio, acto vandálico e animalada” e dixo que “descoñécese quen é o autor da tala, pois nin o Arcebispado de Santiago, nin a Dirección Xeral de Patrimonio, nin o Concello de Rianxo, nin a empresa que fixo uns traballos de restauración na igrexa tiñan coñecemento dela”. Fernández Coto engadiu que tampouco os veciños saben quen puido facela. E engadiu: “aínda que se trate dun adro, é un espazo de uso público”. O alcalde, Adolfo Muíños, sinala que “é unha actuación moi desafortunada que elimina a sombra do adro. Deberían ter consultado a Patrimonio. O peor é que é irreversible e calquera nova plantación tardará anos, aínda que llo imos plantexar”. suso souto