Investigan la misteriosa travesía de tres vecinos de A Pobra en una planeadora

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer la misteriosa travesía de tres vecinos de A Pobra que, el pasado viernes por la tarde, se hicieron a la mar en una planeadora desde el puerto de O Pindo y que en la noche del sábado fueron localizados por un avión de Salvamento Marítimo cuando navegaban a 22 millas de la costa por la ría de Noia-Muros, después de que un familiar diese la voz de alarma porque no habían regresado a casa.

La versión de la persona que dio aviso al 112 es que los tres hombres habían salido a pescar y que su intención era pasar la noche en el mar, pero al ver que al mediodía del sábado no habían regresado a tierra, decidió dar la voz de alarma ante el temor de que pudiesen haber sufrido algún accidente en el mar. Además, no habían podido contactar con ninguno de ellos desde su partida dado que no llevaban teléfonos móviles.

Tras movilizar medios de rescate por tierra, mar y aire, la lancha, de siete metros eslora, fue avistada en torno a las 21.00 horas del sábado navegando por la ría de Noia en dirección sur. Algunas fuentes apuntan a que, en ese momento, en la embarcación viajaban, además de los tres vecinos de A Pobra, otras dos personas, si bien, fuentes de la Guardia Civil señalaron que será, una vez concluida la investigación, cuando ofrezcan detalles de la operación.

Lo que sí confirmaron a este medio es que la embarcación fue trasladada al puerto de O Pindo (Carnota), de donde partió el viernes, y se encuentra allí depositada y custodiada por la Guardia Civil.