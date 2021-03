Invita el ejecutivo de Boiro al sustituto de Velo a retomar el “manual da lexislatura”

La dimisión del histórico concejal Manuel Velo (ICB) acaba de abrir un nuevo escenario político en Boiro, en el que su sustituto (José Antonio García Castro) deberá posicionarse hacia la derecha o hacia la izquierda: apoyar al gobierno en minoría del PSOE o apuntalar una posible moción de censura del PP.

De momento, el ejecutivo que preside José Ramón Romero está a la espera de que García recoja su acta de concejal para “coñecer a súa predisposición” e invitarle a “retomar o manual que se pactara con Velo para a lexislatura”, según señala el teniente de alcalde, Luis Ruiz.

Oficialmente, en el PP no se dio de momento un paso al frente planteando una moción de censura de la que, sin embargo, sí se habla entre bastidores. Pero lo cierto es que la renuncia de Velo era el primer paso necesario.

El segundo lo dará García, que en principio se muestra dispuesto a dialogar con todos. El tercero le corresponderá ya a los populares que, en función de la predisposición que muestre el protagonista del nuevo escenario político, tendrán que abrir un debate interno que, sin ningún género de dudas, resultará doloroso. Y es que, también entre bastidores, la división existe en las filas populares.

Será, en todo caso, la cúpula provincial del partido la que autorice negociaciones para una posible moción de censura... o le dé un portazo.

Por su parte, el ejecutivo socialista insiste en que siempre fue “moi claro” y que “dende o primeiro momento” manifestó que no contemplaba un gobierno formado por cuatro fuerzas políticas distintas, “con catro formas distintas de facer política e de ver a realidade do noso pobo”.

El cuatripartito entre PSOE, BNG, Boiro Novo e ICB sigue, por tanto, descartado, con independencia del relevo en la formación de Velo.

“Ata agora, un ano e nove meses despois, podemos dicir que estamos traballando para sacar adiante eses compromisos, tamén, e como non podía ser doutro xeito, os acadados con ICB”, indican el gobierno socialista boirense.

El mensaje para Velo es doble: lo que se pactó fue un apoyo a la investidura de Romero para un gobierno en minoría, y se trabaja en el cumplimiento de las acciones pactadas a cuatro bandas.

“Quedou clara cal sería a forma de goberno dende o minuto un, e con eses compromisos o señor Velo votou como alcalde a José Ramón Romero, sen indicar en ningún momento o que agora está a manifestar”, explican.

“Con respecto á falta de execución das peticións feitas dende ICB, o goberno está en condicións de demostrar que as peticións realizadas no seu día como condicións de acordo de goberno están xa executadas nunha ampla maioría”, añaden. Desde el ejecutivo también se le reprocha al edil dimisionario que “pretende dar a entender que moito do logrado durante estes 21 meses foi grazas á súa xestión, o que é totalmente falso”.

Y, ya de paso, le critican su “manifesta falta de coñecemento sobre o funcionamento actual da administración, algo que nunca acabou de entender, como ten posto de manifesto en moitas das peticións e en como levalas a efecto”. Finalmente, el equipo de José Ramón Romero señala que seguirá trabajando para intentar culminar los compromisos pactados con Velo “ca persoa que asuma a representación de ICB”.