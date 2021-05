Irene Montero gañadora do concurso de novela curta Cidade Centenaria

RIBEIRA. A xornalista ferrolá afincada no municipio de Oleiros, Irene Montero Díaz, é a autora de Lúa Nova, a obra galardoada na oitava edición do Concurso Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira. Así se deu a coñecer este venres no salón de plenos do consistorio ribeirense nun acto que estivo presidido polo alcalde Manuel Ruiz e que contou tamén coa participación de Fran Alonso, director de Edicións Xerais; da concelleira de Cultura, Maria Sampedro; da propia escritora e de varios membros do xurado, entre outos. A protagonista da primeira novela de Montero é Lúa Lóngora, cega de nacemento, inspirada nunha moza de Santa Cruz chamada Natalia á que coñece e admira. “Natalia agora ten 16 anos e a miña Lúa 34, porque eu quería facer unha proxección cara adiante e imaxinar como será a súa vida, como se enfrontaría aos retos que se lle presenten, que decisións irá tomando”, afirmou a autora, que no traballo realiza unha reflexión sobre a propia discapacidade e a relatividade do termo. Lúa Nova será publicada en edicións Xerais en virtude do convenio de colaboración subscrito co Concello, ademais de estarmos ante un premio dotado de 3.000 euros. Resaltar que nesta edición presentáronse 29 obras. m.c.