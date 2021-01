Isaac Gaciño postúlase para suceder a Carreño no pósito de Portosín

Porto do Son. Os vinte e dous membros da xunta xeral da confraría de Portosín reuniranse o vindeiro venres día 15 ás catro e media da tarde para elixir ó novo patrón maior.

O actual responsable en funcións do pósito, Iván Carreño, que ocupou este cargo durante os seis últimos anos, tivo que dimitir como membro da entidade cando a embarcación da que el era patrón, o Divina del Mar, se afundiu fronte ó castro de Baroña. O primeiro vicepatrón maior, Pablo Silva, asumiu entón as funcións de máximo responsable do pósito de maneira provisional.

Na asemblea que terá lugar o vindeiro venres procederase en primeiro lugar a ocupar a vacante que deixará Iván Carreño como representante do sector do cerco. A continuación, os membros da xunta xeral que opten a ser elixidos para o posto de patrón maior deberán presentar as súas candidaturas.

Neste sentido, este xornal puido saber que o actual segundo vicepatrón, Isaac Gaciño, ten intención de postularse. Pero, no caso de que non se presentara ninguén, convocaríase un proceso electoral. Si, pola contra, na reunión do día 15 hai candidaturas e se procede xa á elección do responsable da confraría, a xunta xeral deberá nomear á persoa que cubrirá a vacante que deixará quen sexa proclamado patrón maior. s. s.