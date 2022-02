Jornadas de puertas abiertas en el colegio Campanario del 21 al 25

Porto do son. La dirección del colegio Campanario de Baroña (Porto do Son) lleva a cabo unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el proyecto educativo a las familias que así lo deseen. Se desarrollarán del 21 al 25 de febrero con el objetivo de captar nuevos alumnos. Aquellas personas que tengan interés podrán visitar las instalaciones y también conocer a los profesores, así como sus programas didácticos. Destacar que el colegio Campanario se distingue por su método de aprendizaje, que parte de la investigación, exploración y experimentación. Por ello, a lo largo del curso realizan múltiples actividades de diversa índole en contacto continuo con la naturaleza y con el quehacer diario de la parroquia. Para acudir a conocer el CEIP de Baroña es necesario reservar cita llamando previamente al teléfono 639 585 808. m. c.