RIBEIRA. La Festa da Dorna era una de las más esperadas y este sábado arrancaban las celebraciones por todo lo alto, con la ruta de tapas, el Enjalanamento de fanequeiras (locales sociales de las peñas), la Seremonia de inisiasión y el Juateque. Los actos de la 74 sinjladura de la emblemática cita continuarán este domingo, que también habrá ruta de tapas. El cartel también incluye para este día el Orjullo jaiteiro (12.45 horas), el Jran Prix de Carrilanas (20.00 h) -que obligará a cortar el tráfico en varios viales de la ciudad- y un concierto que ofrecerán las Tanxugueiras (00.00 horas). El lunes, 18 de julio, se celebrará la Maratasón infantil (11.30), un conjunto de pruebas disparatadas por equipos en los que se conjugan habilidad, velocidad y resistencia; y el martes 19 el Rock and Dorna do País (20.00). La fiesta se prolongará hasta el 24 de julio. m. C.