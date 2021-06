La andaina solidaria de Congalsa acumula ya 2.261 kilómetros, que se transformarán en euros

La andaina solidaria de la empresa pobrense Congalsa, activa hasta el próximo 30 de junio, se promueve por segundo año consecutivo de forma online con gran éxito de participación, tal y como señala la directora de Relaciones Externas de la compañía, Isabel Cañas. De hecho, aún sin concluir esta edición, la cifra de participantes alcanza ya los 633, por encima de los 620 que realizaron la andaina el año pasado.

Esta caminata, que en ediciones anteriores estaba limitada los trabajadores de la empresa, se abrió el año pasado a la sociedad y se transformó en virtual con motivo de la pandemia. Debido a la buena acogida, Congalsa repite la iniciativa. Trabajadores de Congalsa y de la empresa lusa Sulpasteis, integrada en la Corporación Empresarial Congalsa desde febrero de 2020, encabezan el grupo más numeroso de participantes.

Está previsto que representantes del mundo institucional y del tejido político y social gallego sigan uniéndose a esta iniciativa, que cumple en este 2021 su VI edición. Así, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, tiene previsto realizar parte de la andaina en Santiago de Compostela junto a miembros de su equipo el próximo día 24 por la tarde. También se espera la participación del alcalde de Porto do Son, Luis Oujo.

Entre otros colectivos, un grupo de profesores y alumnos del CEIP Pilar Maestu Sierra de A Pobra do Caramiñal hizo parte de la andaina. También una veintena de socios de Down Coruña realizaron hace unos días una caminata de cuatro kilómetros para participar en esta sexta edición de la andaina solidaria. Congalsa es una empresa socia de Down Coruña y dona materia prima al recién inaugurado proyecto hostelero El Quiosco de Down Experience.

Del cuadro de colaboradores de Congalsa, están haciendo la andaina miembros de diferentes clubes deportivos a los que la empresa patrocina, asociaciones como Ambar y Amicos, y también la realizará una comitiva de Gradiant, el centro tecnológico que es socio de Congalsa en su proyecto de desarrollo de un modelo industrial 4.0.

Además de recaudar tres euros con cada dorsal participante, Congalsa transformará los kilómetros andados en euros para la recaudación que, un año más, será para entidades sociales del Barbanza que atienden las necesidades de los colectivos más desfavorecidos y afectados por la pandemia. La cantidad recaudada se repartirá, a partes iguales, entre Cáritas de A Pobra do Caramiñal y Cáritas de Ribeira.

Hasta la fecha, la empresa lleva acumulados 2.261 kilómetros de solidaridad y todavía es posible inscribirse en la andaina solidaria hasta el 30

de junio (www.congalsa.com o www.deporticket.com) e incluso participar en la iniciativa con una donación a través del dorsal 0.