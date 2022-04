La campaña marisquera generará unos 17 millones

Noia. Los productores de Noia respiran aliviados después de que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia notificase este martes el levantamiento del cierre cautelar de la zona II. Aunque continuaban trabajando en la zona III, el miedo ante un cierre definitivo motivado por el ascenso de los niveles había enfriado los ánimos de los mariscadores a escasos días de que la campaña llegue a su fin, el próximo 13 de abril.

Se acerca el momento de hacer balance y, pese a que han sido muchos los reveses que han tenido que superar los profesionales a lo largo del ejercicio, desde la cofradía destacan que las cuentas son favorables. En este momento, la facturación alcanza casi los 17 millones de euros -una subida superior al 40 % con respecto al año pasado- y se subastaron unos 2.200.000 kg de bivalvo, por lo que, a falta de los resultados finales, creen que podría tratarse de la tercera o cuarta mejor campaña del registro histórico.

El secretario del pósito noiés, Adelo Freire, reconoce que la campaña fue “bastante ben, pois xa empezamos tarde pola toxina, logo as conserveiras non compraron o que tiñan que comprar porque estaba con moita carga de fitoplancton... tivemos moitos problemas polo camiño pero as cifras xerais foron boas”.

En cuanto al próximo ejercicio Freire adelanta que, si no hay contratiempos, “as expectativas son boas; agardamos que habendo bo produto os prezos respondan”. m. c.