La odisea de una retornada en Rianxo: un mes para tener agua

Rianxo. Adriana Tubío es una rianxeira que emigró a Brasil hace diez años. Este verano decidió retornar con sus dos hijos y su pareja e instalarse en el piso que heredó de su padre. Pero, tras cruzar el Atlántico con su familia, se enfrentó a una odisea burocrática con el Concello que duró un mes. Todo para algo tan básico como conectar su vivienda a la red de abastecimiento de agua.

Los trámites se empezaron a complicar cuando descubrió que en diez años se habían acumulado recibos impagados. El piso no tenía agua ni luz, y en 2018 viajó a Rianxo para interesarse en el Concello por las tasas pendientes. “A finales de 2019 intenté enviarles emails solicitando los documentos de pago de ese año, como me habían dicho, pero no obtenía respuesta”, señala.

Tras varios meses le enviaron los recibos pendientes “y me entero de que había más deudas de años anteriores de las que me habían pasado. No entendía por qué cuando fui al Concello no me lo dijeron”, explica.

Intentó pagarlos desde Brasil, “pero no lo conseguía por banca electrónica; me saltaba un error”, dice.

Cuando tenía todos los documentos, los envió al Concello, pero le dijeron que debía llevarlos personalmente “lo que me pareció innecesario, pues los tenían digitalizados”.

El pasado 8 de agosto llamó a Viaqua, que le pedía justificantes de pago, pero en el Concello “me dijeron que necesitaba un informe de licencia urbanística, que pedí y tardó días”. Tras enviar un email al alcalde, Adolfo Muíños, para quejarse, ese mismo día, este miércoles, Viaqua conectó el piso a la red de agua. Muíños la llamó para disculparse y explicó que el piso “tivo contador e os anteriores donos dérono de baixa e sacárono. Acumuláronse moitas peticións nun período de varias baixas laborais no departamento que tramita a documentación”. s. s.