La oposición rechaza por segunda vez el presupuesto de Ribeira para este año

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, sufrió en el pleno de este lunes el segundo revés más importante de la legislatura, y el segundo también en menos de una semana, al ser rechazados otra vez los presupuestos municipales para el presente año. Ruiz volvió a presentar el documento, esta vez por vía de urgencia, con la esperanza de que algún grupo de la oposición “recapacitase” sobre las consecuencias de devolver el presupuesto.

En concreto, el regidor confiaba en haber convencido a los socialistas, tras explicarles que algunos de los compromisos alcanzados con ellos en 2021 están ya licitados (como las aceras de la calle Alcalde Fernández) o firmados (como el acuerdo con la familia del pintor Manuel Ayaso para crear un museo dedicado al artista en la sede actual de la biblioteca, cuando se reubique).

Pero su sorpresa fue mayúscula cuando el portavoz del PSOE, José Manuel Vilas, le dijo que mantendrían su negativa. “Hoxe é para min o día máis triste dende que son alcalde”, dijo el mandatario, quien añadió que hubiese valido más “un mal orzamento que un prorrogado” y sugirió que los dos ediles socialistas se vieron obligados a votar que no siguiendo directrices de su partido.

Xurxo Ferrón (Suma Ribeira) le reprochó al PP falta de transparencia, incumplimiento de acuerdos y promesas y que se negase a dialogar.

Luis Pérez (BNG) le reprochó al regidor “que pretendese negociar con nós as migallas” recurriendo a “unha chantaxe”.

Herminia Pouso (PBBI) le dijo que “persiste en tomarlle o pelo ós ribeirenses” y le instó a “desistir do seu empeño en que naza un documento moribundo”.

María Sampedro (PP) le dijo a los ediles socialistas que “o PSOE chega a acordos con Bildu, pero non con quen gañou as eleccións no seu pobo, en Ribeira”.

Rechazados los presupuestos ya definitivamente, al alcalde le quedaba una única alternativa para intentar salvar al menos, por ejemplo, el incremento salarial del 1,5% para los trabajadores municipales. Ese plan be era la aprobación de un suplemento de crédito de 971.000 euros, correspondientes a las aportaciones del Estado. Y, en este punto, ningún partido de la oposición quiso mostrarse “obstruccionista”: la propuesta se aprobó por unanimidad.