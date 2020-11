Lanza a patronal de Boiro os bonos-regalo para gastar en todo tipo de negocios locais

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o presidente da patronal local, Daniel García, presentaron onte o Bono Regalo ABE, que xa está á disposición dos clientes para que poidan utilizalos para agasallar a quen queiran e cando queiran. Ademais, o colectivo empresarial puxo en marcha unha campaña publicitaria denominada #RegalaBoiro pola que se invita ás empresas a utilizar ditos bonos para o tradicional aguinaldo de Nadal para os empregados.

Neste intre, fruto do traballo realizado, xa hai varias que van empregar os bonos para regalarllos aos seus traballadores (ou para complementar as tradicionais cestas de Nadal), así como para realizar diferentes promocións, sorteos ou agasallos entre as plantillas e a clientela.

Empresas como Jealsa, Loxística Sueiro, Restaurante Chicolino, Triwus, Mascolor, The Gin Lab, Autoescola Martiño, Baldani ou a estación de servizo Garlou, entre outras moitas, xa están adheridas a dita campaña.

Os bonos son a mellor solución para agasallar, ao poderse utilizar en calquera dos preto de 200 negocios pertencentes á Asociación Boirense de Empresarios (ABE) e que abarcan negocios de todos os sectores: dende alimentación ata moda, calzado ou complementos, pasando por axencias de viaxes, perruquerías e estética, centros de masaxes, clínicas dentais ou podoloxícas, seguros, gasolineiras...

Con eles tamén se pode ir cear, tomar copas, aloxarse nun establecemento hoteleiro ou mesmo adquirir produtos como material de construción, fogar, ferretería, electrodomésticos... O seu consumo é local, polo que a campaña repercute nas propias empresas do municipio boirense.

Os bonos xa están dispoñibles na sede da patronal; pódense facer reservas por teléfono, email, web ou redes sociais e recóllense en formato físico nunha caixa personalizada que inclúe vales de compra de 5 € e un listado de todos os negocios asociados á ABE nos que poder gastalos.

Na caixa tamén vai un código QR co que se pode descargar ou consultar o listado no móbil, a tablet ou o ordenador. Os clientes ou as empresas que os adquiran poden elixir os importes de cada caixa, sempre en múltiplos de 5 €.

Asimesmo, as firmas teñen posibilidade de mercar os bonos sen a caixa para complementar as súas cestas de Nadal ou mesmo se ofrece a opción de personalizala coa imaxe corporativa da empresa (aínda que esto ten un custe adicional).

Cando se recibe o agasallo só hai que utilizar os vales como se foran billetes en calquera dos preto de 200 negocios que xa veñen indicados no listado da caixa. Loxicamente, non se poden facer devolucións de efectivo e os vales non teñen caducidade.

Os responsables das empresas receptoras dos mesmos só terán que pasarse pola sede da patronal para cobrar os bonos en efectivo ou, se o prefiren, indicar a súa conta corrente para que se lles fagan os ingresos por transferencia.

Na presentación desta iniciativa participou tamén a responsable de Relacións Institucionais do grupo Jealsa, Margarita Hermo, en representación das empresas que xa se comprometeron a adquirir bonos para agasallar a clientes ou empregados. No caso de Jealsa, vainos sortear entre a súa plantilla. Inicialmente, a ABE porá en circulación vales por 50.000 euros.