Las luces y los adornos inundan las calles de la villa noiesa por Navidad

Noia. Noia activó la Navidad con el encendido de las luces el pasado miércoles. El alcalde noiés, Santiago Freire Abeijón, junto a varios concejales y la presidenta de la Asociación Noia Histórica, Alba Expósito, fueron los encargados de inaugurar la iluminación que luce la villa. Un espectáculo visual al que se han sumado vistosos elementos decorativos dispuestos en las calles comerciales y en los lugares de mayor paso.

“Queremos invitar a todos a que visiten o noso Concello e as súas rúas cheas de encanto, e a que aproveiten para facer as súas compras no noso comercio”, indicó Freire.

A las luces y la decoración se sumará un variado programa de actividades dirigido a adultos y pequeños. Y, además, según avanzó la concejala de Comercio, Laura Salgado García, este año, como novedad, el Ayuntamiento colocará una pista de pump track. Estará ubicada a partir del día 13 en la plaza de O Tapal, donde permanecerá hasta después de Reyes. ecg