Licitada a mellora da rúa do Castro, en Castiñeiras

Ribeira. Dezaoito empresas presentaron as súas ofertas para executar as obras de renovación da pavimentación e da rede de pluviais na rúa do Castro, na parroquia ribeirense de Castiñeiras. O vial conta cun pavimento de beirarrúas de baldosa hidráulica e unha calzada de aglomerado asfáltico en mal estado.

Vanse construír novas beirarrúas a base de formigón semipulido previa colocación de bordillos de formigón. Á calzada será de aglomerado asfáltico en quente. Na rede de pluviais instalaranse unha tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro, con conexión á rede xeral. O orzamento é de 99.749 euros. s. s.