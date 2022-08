Licitadas as obras para dotar de saneamento a Cadreche e San Isidro

A POBRA. A Deputación da Coruña destina, a través do Plan Único, 162.938 € a financiar o proxecto de instalación dunha rede de saneamento para os núcleos de Cadreche e San Isidro, na parroquia de Posmarcos (A Pobra). A actuación conta cun orzamento total de 163.068 €, dos que a Deputación aportará 162.938 e os 129,80 restantes, o Concello. Os traballos a levar a cabo inclúen a realización dun bombeo para recoller as augas procedentes dos dous núcleos e impulsalas ata a rede existente no lugar de Saborido, a instalación dun colector de saneamento de PVC de 315 milímetros de diámetro con ramais de PVC de 250 milímetros e a reposición do pavimento. Para o cruce da canalización de bombeo no tramo correspondente ca autovía do Barbanza será preciso cortar o tráfico dos seus catro carrís, pero farase un por un. s. s.