Llovo repasa en un libro la historia de las plantas de salazón de Corrubedo

RIBEIRA. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, presidió este jueves en el centro social de Corrubedo (Ribeira) la presentación del libro As fábricas de Corrubedo, de Santiago Llovo Taboada, quien repasa en esta publicación la historia de las nueve plantas de salazón que hubo en esa localidad. El autor explicó que en la playa de A Robeiriña se encuentran las ruinas de las tres que hubo allí (la más antigua de ellas construida en 1814) y que existieron cinco más en la de A Robeira y una en la de O Prado. La obra es el resultado de una exhaustiva investigación sobre una importante actividad que Llovo ya abordó en otros libros como As salgaduras de Carnota, Memoria salgada dun pobo o A salga no Son. El acto contó también con la participación del alcalde, Manuel Ruiz, y de Lucila Ventoso, directora de Andavira Editora. S. Souto