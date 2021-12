Los vándalos se ceban en Noia con la decoración de Navidad

Noia. “É triste que, nunhas datas como estas, teñamos que volver facer un novo chamamento á responsabilidade e ao civismo”, comenzaba el comunicado emitido por el gobierno de Noia a través de la página de Facebook del Concello para denunciar nuevos actos vandálicos contra los adornos navideños.

“Esta pasada noite a nosa vila sufriu, outra vez, ataques de vándalos e persoas incívicas que non saben convivir en sociedade. Na Praza do Tapal romperon varias árbores da decoración navideña, roubaron as luces das mesmas e incluso as das macetas que adornan a praza”, explicaban fuentes municipales.

Pero no es la primera vez que el vandalismo se ceba con la decoración instalada por el Concello y los comerciantes de la localidad. Hace tan sólo dos semanas denunciaban la desaparición de bombillas de la iluminación de los árboles del palco de la alameda de la localidad, así como diferentes luces de la decoración del casco antiguo y uno de los renos de los jardines de Felipe de Castro.

Unos actos vandálicos que no cesan y que suponen un gran gasto para las arcas municipales, por lo que desde el Concello de Noia informaron de que no se va a reponer el material dañado o sustraído.

Por todo, desde la administración municipal siguen “insistindo e pedindo respecto para o que é de todos e todas”, al tiempo que reiteran “a nosa petición de tolerancia cero con estes comportamentos e que, se alguén viu algo, o poña en coñecemento das autoridades competentes”. m.c.