Lousame abre a inscrición nun curso de autodefensa

Lousame. O Concello de Lousame abre o prazo de inscrición nun curso de autodefensa para mulleres ante situacións violentas. Dúas sesións gratuítas que terán lugar os sábados 10 e 17 de decembro, en horario de 16.00 a 20.00 horas, no ximnasio do CPI Cernadas de Castro.

O curso será monitorizado por persoal especialista da Federación Galega de Loita e pertencentes ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, que ensinarán ás alumnas a actuar diante de situacións problemáticas a través de técnicas de autodefensa. A participación é totalmente gratuíta, se ben é preciso anotarse no WhatsApp 689 126 385 ou no mail igualdadelousame@gmail.com, indicando o nome, apelidos, teléfono, idade e municipio de residencia.

A iniciativa está organizada pola concellería de Igualdade de Lousame, en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade, a Federación Galega de Loita, a Academia Galega de Seguridade Pública e o Ministerio de Igualdad. m. c.