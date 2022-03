Lousame abre a reserva de prazas no PAI municipal

Lousame. O Concello de Lousame abrirá este martes 15, e ata o 15 de abril, o período para a reserva de prazas no Punto de Atención á Infancia (PAI), centro para menores de 0 a 3 anos. As persoas interesadas poden dirixirse aos Servizos Sociais municipais, onde se lles facilitará a información e a documentación precisa, ou descargar a solicitude da páxina web municipal.

Deberán presentar copias cotexadas do libro de familia e do DNI de ambos proxenitores ou titor/a legal; certificado de convivencia e declaración do Imposto da Renda do último exercicio (ou certificado da Axencia Tributaria no caso de non tela presentado ó non estar obrigados). s. s.