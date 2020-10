Lousame acolle esta fin de semana un monólogo e máis unha obra teatral

LOUSAME. A casa da cultura de Lousame acollerá esta fin de semana dúas novas actuacións incluídas no programa cultural de outubro. O sábado día 10, ás 20.00 horas, terá lugar o monólogo Complexo de Edipo, un relato de Quico Cadaval distribuído por Producciones Teatrales Excéntricas. Para o domingo día 11, ás 19.00 horas, o Concello e a Deputación da Coruña teñen programada Go on!, unha comedia escrita por José Luís Prieto, dirixida por Marcos Orsi e interpretada por Xoque Carbajal e Jouse García, de Malasombra Producións. Unha obra de teatro na que Carbajal e García se presentan como exploradores espaciais cunha misión: descubrir Galicia. Dous espectáculos gratuítos pero de aforo limitado, polo que os veciños e veciñas que desexen asistir a algún deles deberán recoller a súa entrada na casa da cultura antes deste venres. m. T.