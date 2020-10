Lousame amplía o horario de visitas ó museo das minas

LOUSAME. O Concello de Lousame ampliará o horario de visitas ás minas de San Finx durante os próximos trinta días. Así, ata o vindeiro 15 de novembro as instalacións do museo estarán abertas ao público os mércores, xoves e venres, de 10.30 a 14.00 horas; e os sábados e domingos en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.30 horas. Con esta ampliación, o Concello de Lousame quere facilitar a afluencia de visitantes aproveitando a incorporación dunha técnica de turismo. Asemade, manteranse as visitas guiadas programadas con antelación (máximo 10 persoas), que terán lugar de martes a domingo. Os teléfonos de reservas son o 679 583 332 e o 981 820 494. m. C.