Lousame exhibe obras de Veiras Manteiga de hai trinta anos

Lousame. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e o artista José Luis Veiras Manteiga, inaugurarán a exposición Noir Blanc este venres 18 de febreiro, ás 20.00 horas, na casa da cultura lousamiá. Un acto que contará coa intervención de Pastor Rodríguez Santamaría, director do Museo do Gravado, así como unha apertura e peche musical a cargo de Fernando Froján.

Noir Blanc é unha colección de 27 traballos en tinta e acrílico sobre papel realizados a inicios dos anos 90 por José Luis Veiras Manteiga. A diferenza dos seus traballos máis actuais, nesta exposición desaparecen as cores, as figuras e as paisaxes tradicionais neste pintor. Unhas características que desaparecen e son substituídas por un negro sobre branco. m. t.