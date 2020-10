Lousame pon en marcha un programa de sensibilización en igualdade

Lousame. A concellería de Igualdade de Lousame, en colaboración co CPI Plurilingüe Cernadas de Castro, vén de poñer en marcha Coeduca, un programa para a sensibilización en igualdade e prevención da violencia de xénero dirixido ao todo o alumnado do centro lousamiá e que se desenvolverá durante os meses de outubro e novembro.

Esta iniciativa nace co obxectivo de colaborar a erradicar os estereotipos de xénero, promover a corresponsabilidade e a ética do coidado, coñecer as propias emocións e traballar a autoestima, educar en igualdade e previr a violencia de xénero entre o alumnado, así como favorecer estratexias de resolución de conflitos e de cooperación entre a rapazada e mellorar a súa capacidade comunicativa e interpretativa.

Para conseguilo, a concelleira de Igualdade, Silvia Agrafojo, explicou que co alumnado de Infantil e Primaria levaranse a cabo actividades coeducativas “para traballar os estereotipos de xénero, a corresponsabilidade, a visualización das mulleres da súa contorna e a coeducación emocional para aprender a xestionar as emocións e a resolver os seus primeiros conflitos mediante o bo trato entre iguais”.

Mentres que co estudantado de 6º de Primaria e cos de tódolos cursos da ESO realizarase unha “proposta lúdica coeducativa onde se traballará a través do cine, do teatro, do baile e da radio a erradicación dos estereotipos e da violencia de xénero e se promove unha resolución de conflitos pacífica”, dixo. m. t.