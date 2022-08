Lousame vai iniciar este verán a construción da depuradora de Berrimes

lousame. O Concello de Lousame agarda acometer antes de que remate este verán as expropiacións para a construción da depuradora e a rede de saneamento de Berrimes e Cruído. A alcaldesa, Teresa Villaverde, ten previsto que se poidan levar a cabo ao longo das próximas semanas as expropiacións dos terrenos necesarios. A futura planta dará servizo ós núcleos de Devesa, A Silva, Berrimes, As Quintáns e A Costa, así como á piscina, ó polideportivo municipal e ó colexio Cernadas de Castro. Augas de Galicia está a rematar a redacción do proxecto (que tamén permitirá eliminar unha minidepuradora que está próxima a unha fonte) e inclúe unha depuradora de augas residuais a través dunha rede de saneamento composta por cinco colectores (dous principais e tres secundarios) e unha impulsión. Dará servizo a 400 persoas. s. s.