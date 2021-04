Luces, cámaras e acción: o instituto de Rianxo pon o foco sobre a biocultura

RIANXO. Os días 25 e 26 de marzo de 2019, un grave incendio forestal arrasou máis de 400 hectáreas de monte arbolado en Rianxo. Agora, o alumnado de cuarto da ESO do IES Félix Muriel da localidade está involucrado no proxecto Biocultura para un monte vivo, que naceu nas aulas de Valores Éticos do profesor Rafael Saco.

Un grupo de alumnos está a realizar un documental sobre as causas e consecuencias do incendio, o plan educativo e o futuro do monte. A finalidade é concienciar ás persoas máis novas da necesidade de volver ó modelo dun monte sostible, recuperando os lugares e os nomes deses lugares a través da memoria das persoas que os habitaron e que os seguen a coidar. Entrevistaron a compañeiros do instituto; a persoal técnico do monte; ó alcalde, Adolfo Muíños; a varias comuneiras e ó docente responsable do proxecto. s. s.