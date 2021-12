Luis Fernández analizou en Ribeira as novas claves do marquetin

RIBEIRA. O salón de plenos do consistorio de Ribeira acolleu unha conferencia sobre as últimas tendencias existentes no mercado de consumo a cargo do prestixioso experto Luis Fernández Combarro, quen dentro do seu amplo currículo inclúe a dirección de marquetin de firmas como Procter & Gamble, Telefónica ou Antena 3. A actividade foi organizada polo Concello en colaboración ca empresa 2BDigital, afincada na localidade. Durante unha hora e media e ante un público formado principalmente por representantes de distintas empresas do tecido comercial e industrial do Barbanza, Fernández Combarro explicou as claves para percibir o cambio de ciclo actual e os novos hábitos dos consumidores á luz da consolidación da sociedade dixital. Asistiron o alcalde, Manuel Ruiz, e o presidente da patronal, Francisco Martínez. S. S.