Máis Noites Espectaculares en Carnota o 11 de novembro

Carnota. Por quinto ano consecutivo, o Concello de Carnota puxo en marcha o seu programa cultural Noites Espectaculares. Despois dunha primeira actuación en outubro, da man da compañía Producións Dispersas, que puxo en escena Memorias dun ser humano disperso, o día 11 tómalle o relevo Charlatana Coop. Galega, que vai presentar unha contada moi apropiada para este mes, Contos de defuntos e outros asuntos.

Segundo avanzaron dende o departamento de Cultura de Carnota, “será unha velada onde Brais das Hortas nos sumerxirá no misticismo da nosa cultura, historias de medo que non nos deixarán durmir coa risa”. Como todas as actuacións deste programa, a actuación será no salón de actos do Concello.

A seguinte función programada no marco das Noites Espectaculares está fixada para o 16 de decembro. Excéntricas volverá achegar á localidade carnotá a Quico Cadaval, que desta volta traerá Fantasmas familiares. Para despedir o ano con humor, o día 30 haberá un monólogo de Avelino González titulado Canto conto hai aquí.

Lembrar que todas as iniciativas son de balde e con entrada libre ata completar aforo. Máis información chamando ao 647 459 445. m. c.