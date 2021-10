Manifestación y una huelga en defensa de la planta de Lousame

Lousame. Los trabajadores de la planta de residuos de Servia (Lousame) fijaron para este domingo una nueva manifestación para defender la continuidad del modelo de reciclaje del complejo, así como de los más de 140 puestos de trabajo existentes. Tomarán las calles de la villa noiesa a las 12.00 horas y, según informaron, recorrerán la distancia que separa O Campo de Noia (rúa Alexandro Cadarso) y el Concello.

Desde hace un par de meses la incertidumbre reina entre la plantilla de trabajadores de la planta de Lousame. Unas informaciones apuntan a un posible cambio en el modelo de gestión, con su consecuente impacto en el empleo. La concesión que tiene FCC finaliza en 2023, por lo que desde el comité de empresa ya se ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente de la Mancomunidade Serra do Barbanza, el alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, que se liciten las nuevas bases de contratación del servicio y que en ellas “se especifique con claridade que a planta continuará a traballar co actual modelo de xestión de residuos, desbotando opcións que incluso contan coa reprobación de Europa”.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde entonces, nada se sabe al respecto.

Así, a la manifestación de agosto en Porto do Son le seguirá una en Noia que, además, vendrá acompañada de una jornada de huelga, ya que el próximo lunes, previo al festivo, no habrá servicio de recogida de basura en los ayuntamientos que envían sus residuos a Servia. m. c.