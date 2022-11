Manoliño consigue librarse por sí mismo del arpón que tenía clavado en el costado

Outes. El delfín Manoliño, también conocido como Confi, herido por un arpón a finales del pasado mes, ha conseguido quitarse él mismo la varilla metálica que tenía clavada. Así lo señaló este jueves la Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños (CEMMA), cuyos expertos intentaron, sin éxito y durante varias jornadas, quitar el objeto punzante del costado del cetáceo.

Entienden, por tanto, que fue el propio animal el que mediante roces contra el pantalán ha conseguido deshacerse de la varilla aunque todavía no se ha podido determinar si han quedado restos de la misma dentro del cetáceo. Desde la CEMMA aclaran que, de momento, “non temos pensado achegarnos moito máis a el porque nos dous últimos días estivemos facendo un seguimento e comprobamos que non se achegaba para nada a nós, e polo tanto decidimos deixalo descandar e que se recupere e intentar, algo máis adiante, cando vexamos que volve ter unha actividade normal, saber ata onde chega esta ferida”. Polo de agora “continúa nadando con normalidad e non nos preocupa en exceso a súa saúde”, indicaron.

Respecto a los medios con los que contaron en los operativos, aseguran que “nunca son suficientes, sobre todo porque en Galicia llegamos a tener 400 varamientos al año. Pero los medios los necesitamos antes y después de Confi. Hace falta un centro de recuperación y reponer los vehículos que ya están viejos”.

La CEMMA lamenta profundamente este atentado contra la vida del delfín Manoliño y anima “a los colaboradores del principal culpable a denunciar esta acción que no ha hecho más que preocupar a gran parte de la sociedad y emplear esfuerzos innecesarios”.

En este momento, según apuntaron este jueves, el cetáceo más querido de la ría de Muros-Noia ha cambiando su comportamiento, así como la percepción social de un delfín solitario. "Esperemos que la sociedad sepa entenderlo y respetarlo. Como CEMMA nunca lo abandonamos y nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos en la educación ambiental marina, en la búsqueda de la convivencia y en su atención", concluyeron.