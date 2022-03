A Pobra. Na Pobra, numerosas persoas participaron nunha marcha feminista que deu comezo ás 20.00 horas na Praza Alcalde Segundo Durán e que logo percorreu as rúas peonís ata chegar á casa consistorial, onde se procedeu á lectura do manifesto que propuxo a Fegamp.

En Boiro, o alumnado do IES Espiñeira protagonizou pola mañá, na entrada do consistorio, a performance Ler non é cousa de mulleres.

Pola tarde tivo lugar na Praza de Galicia o acto institucional no que se fixo a lectura dun manifesto colectivo, inclusivo e diverso por parte das mulleres de Cruz Vermella, Ambar, Amicos, Cen Pliés, deportistas de Boiro e mulleres do sector da conserva.

A continuación celebrouse a verbena feminista organizada polo colectivo Unión de Muchachas, con varios concertos protagonizados por mulleres de diferentes xeracións: Elisa, Laura Cruxeiras, Amores de Barra, Helena Do Vighés e Mariú Star.

En Boiro os actos do 8-M seguirán aínda este venres ás oito da tarde, na casa da cultura, coa peza teatral As paisaxes de Camille, a cargo da compañía de Ambar.