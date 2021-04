Marcos Porto convierte un sueño en su primera novela

Marco di Murano es el título de la obra con la que Marcos Porto Ares (Carnota, 1998) se estranará en el mundo de la literatura. Estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la Universidade de Santiago, a principios de 2020, finalizando la carrera, surge en él la pasión por escribir. Nace así una publicación que pronto cautivaría de gran manera a sus familiares y amigos y, sobre todo, al propio autor.

Cuenta que la escritura “nunca me interesou moito”. Sin embargo, “xurdiu de imprevisto” en una época complicada y de muchos cambios para el joven carnotano. Según explicó, “era un deses anos nos que nunca che sale nada. Tratei de levalo con actitude positiva pero era inevitable estar algún día afundido. Foi nunha destas xornadas nas que estaba bastante mal na que tiven un soño un tanto extraño; soñei coa historia de Marco. Foi como si el mesmo me dixera esta é a miña historia e podes facer o que queiras con ela; como se Tarantino me regalase un guión dunha película”.

Y quizás, a modo de terapia, Porto Ares comenzó a descargar en el papel sus pensamientos. “Cando me dei conta era de día e xa escribira media novela de golpe”, indicó el carnotano. Aunque en un primer momento le daba reparo enseñar el texto a sus conocidos, la pérdida del archivo debido a un problema informático hizo que un amigo tuviera conocimiento del mismo. “Díxome que non lle gustaba ler pero que o ía a ler por enriba, e unhas horas máis tarde faloume e díxome que lle encantara e que era incrible”, afirmó al respecto el escritor.

Acabó enviando el libro a un concurso “e a editorial faloume e dixo que, aínda que non gañara o certame, decidiran publicalo e que se querían facer cargo de todos os gastos porque consideraban que era unha boa obra, pero poñían a condición de que lograra cincuenta ventas polo menos para cubrir un tercio dos gastos. A min pareceume unha oportunidade fabulosa”, aseguró.

Por ello se activó una campaña de preventa para apoyar el lanzamiento de la publicación. Las personas que deseen adquirir Marco di Murano pueden acceder al siguiente enlace https://www.lanzanos.com/tandaia/proyectos/marco-di-murano/, en el que se encontrarán múltiples alternativas a elegir y en las que el mecenas recibirá en su casa un ejemplar de la obra semanas antes de que esté disponible en las tiendas.

sinopsis Antes de morir, Marco decide redactar sus memorias. Es en este diario donde el pintor narra su historia y su viaje por la Italia del renacimiento, reflexionando en todo momento acerca de la vida, del amor, del arte y de la muerte, sin que pase desapercibida la gran pasión que sentía por Venecia. Un diario lleno de secretos y que, si hoy en día fuera descubierto, causaría un gran revuelo en el mundo del arte.

El relato permite viajar, a través de la vida de Marco, “por las ciudades más emblemáticas de la Italia renacentista, como Milán, Florencia o la mismísima Venecia”. Su historia se relata de forma sencilla y fluida, dando lugar a una lectura fácil e interesante para cualquier lector, captando su atención desde el principio y mostrándose aún más atractiva a medida que avanza la novela. Las reflexiones que se muestran a lo largo de la obra permitirán conocer más a fondo al protagonista, siendo imposible no sentirse identificado con él y con su tierna historia.