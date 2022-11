Mares da Fin do Mundo premia ás cineastas galegas na súa quinta Mostra

Outes. A Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo puxo o broche de ouro á súa quinta edición cunha gala de premiación que se celebrou o pasado martes na casa da cultura outense. O filme Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo, recibiu o galardón á mellor película da competición oficial. O premio foi outorgado por un xurado profesional que valorou a “marcada proposta autoral cun achegamento poético ao marisqueo en Galicia”, así como a “posta en valor do patrimonio inmaterial dos oficios tradicionais do mar”.

A maiores, outorgaron unha mención especial á peza Atalaia/Piueiro, de Xisela Franco, pola “creatividade na utilización de distintos recursos, destacando a recuperación de arquivos históricos, coa visibilización dos oficios atlánticos en risco de desaparición”. Pola súa banda, a obra Last of Us, de Andrea Marcovicchio, fíxose co premio do público.

No acto o público puido ver as obras realizadas no obradoiro de cinema con móbiles e procedeuse á entrega de diplomas aos participantes. E, como colofón, proxectouse Spitsbergen, o Gardián do Ártico, un filme que expón as nefastas consecuencias do cambio climático e o quecemento global, a través das aventuras que vive o director a bordo do buque rompexeos Malmö.

A derradeira xornada da Mostra Mares da Fin do Mundo tamén incluíu a saída do veleiro histórico Joaquín Vieta, que leva máis dun século navegando. m. cano