Mariscadoras en tierra toda esta semana por las mareas

Noia. El marisqueo a pie de Noia mostró este martes su malestar, pues al retraso en el inicio de campaña debido a la toxina se suman ahora nuevas jornadas laborales en blanco debido a las mareas.

“A confraría decidiu na xunta xeral que este mércores non iremos á praia a traballar. As depuradoras non queren retrasar un día a subasta porque lles acarrea prexuízos económicos. A baixamar é moi tarde, ás 17.20 horas, pero según o Plan de Explotacións poderíase entrar dúas horas e media antes —a las 15.00 h — e mariscar ata as 16.00 h sen ter que retrasar a subasta”, explicó Francisco Pérez, el nuevo presidente de la agrupación, quien lamenta que la entidad marinera “segue sen buscar solucións aos problemas do sector”. ecg