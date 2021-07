Mariscadores de Muros-Noia concienciarán coas accións

Noia. Preto de 400 profesionais do marisqueo a pé e cinco embarcacións recollerán lixo mariño en Galicia, o dobre que fai un ano. A Consellería do Mar vén de aprobar oito proxectos colectivos cun valor de 345.000 euros ao amparo da convocatoria de achegas destinadas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas.

Unha destas iniciativas é da confraría de pescadores de Noia, denominada Econoia II. Engloba a retribución por días de recollida activa de lixo mariño a 221 mariscadores a pé e accións como a presentación do proxecto e de concienciación como unha exposición. Tamén contén a elaboración de vídeos divulgativos. A axuda destinada para esta iniciativa é de máis de 195.600 euros para as anualidades 2021 e 2022.

Outro proxecto é conxunto e pertence ás confrarías de Muros e O Pindo. Abarca a compensación por día a 55 mariscadores a pé polas tarefas de limpeza de residuos e accións formativas e de sensibilización. Neste caso, o importe da achega é de máis de 67.300 € para este ano e 2022.

Estas iniciativas enmárcanse no plan MarLimpo da Consellería do Mar, co que sepretende acadar un ambiente costeiro saudable. m. c.