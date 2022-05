Marta Alonso conclúe a residencia en Outes coa preestrea da obra ‘SOFá’

Outes. O pasado xoves, a compañía Marta Alonso Tejada, que está realizando unha residencia artística e técnica no salón de actos da casa da cultura de Outes, ofreceu, a modo de contraprestación, dous pases abertos ao público. Dende o mes de febreiro e ata xuño o concello de Outes acolle ao citado grupo, á fronte do cal están Marta Alonso e Pablo Reboleiro.

Nestes meses estiveron realizando a montaxe da súa última creación, que leva por título SOFá, unha aposta pola linguaxe do tacto, a beleza do particular e a capacidade do baile para elevar o cotián ao sublime.

Á preestrea da peza foron invitados distintos colectivos sociais da comarca como a Asociación A Creba, Adisbismur e tamén Misela. Ao final de cada representación houbo un coloquio para que o público preguntase pola construción da obra.