Matrícula aberta para o curso de educación de adultos no instituto noiés

NOIA. No IES Campo de San Alberto de Noia ofértanse dous niveis de educación para as persoas adultas: Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI) e Educación Secundaria para as Persoas Adultas (ESA). Respecto ó primeiro nivel, organízanse a súa vez en dous: un para adquirir as destrezas básicas de lecto-escritura e razoamento matemático (alfabetización) e outro da Educación Primaria. As ensinanzas do primeiro nivel están dirixidas a persoas maiores que carecen dos coñecementos elementais e a un cada vez máis crecente número de inmigrantes que necesitan aprender os rudimentos básicos das linguas. O segundo nivel está enfocado a persoas maiores que tiveron que interromper a súa formación a unha idade temperá. O prazo de matrícula na EBI permanece aberto todo o curso, e o da ESA finaliza este venres día 10. m. t.